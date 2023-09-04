Украине необходимо "смягчить свой подход", чтобы возобновить черноморскую зерновую сделку, из которой Россия вышла в июле.

Об этом заявил в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN.

"Чтобы иметь возможность предпринимать общие шаги с Россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет отправляться в наименее развитые и бедные африканские страны", - заявил Эрдоган.

"Путин справедливо не одобряет, если 44% зерна будет поступать в европейские страны", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Турция подготовила совместно с Организацией Объединенных Наций новое предложение по возобновлению соглашения о зерне, которое предполагает "важные улучшения".

"С турецкой стороны я верю, что мы сможем вскоре достичь решения, которое оправдает ожидания (относительно сделки по зерну)", - сказал он.

Напомним, по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина договоренностей о возобновлении зерновой сделки достигнуто не было.

Путин повторил позицию, что Россия вернётся в сделку только после выполнения ее условий касательно снятия санкций, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

По итогам встречи в Сочи Эрдоган назвал президента России своим "дорогим другом".