"Необходимо смягчить подход". Эрдоган объявил, что должна сделать Украина для возобновления зерновой сделки
Украине необходимо "смягчить свой подход", чтобы возобновить черноморскую зерновую сделку, из которой Россия вышла в июле.
Об этом заявил в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN.
"Чтобы иметь возможность предпринимать общие шаги с Россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет отправляться в наименее развитые и бедные африканские страны", - заявил Эрдоган.
"Путин справедливо не одобряет, если 44% зерна будет поступать в европейские страны", - добавил турецкий лидер.
Эрдоган заявил, что Турция подготовила совместно с Организацией Объединенных Наций новое предложение по возобновлению соглашения о зерне, которое предполагает "важные улучшения".
"С турецкой стороны я верю, что мы сможем вскоре достичь решения, которое оправдает ожидания (относительно сделки по зерну)", - сказал он.
Напомним, по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина договоренностей о возобновлении зерновой сделки достигнуто не было.
Путин повторил позицию, что Россия вернётся в сделку только после выполнения ее условий касательно снятия санкций, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.
По итогам встречи в Сочи Эрдоган назвал президента России своим "дорогим другом".