Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия намерены продлить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября, несмотря на позицию Евросоюза, остальные страны которого выступают против.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что послы остальных 22 стран Евросоюза не поддержали инициативу на встрече с Еврокомиссией. Наиболее критично к этому относятся Франция и Германия.

Европейский дипломат анонимно заявил изданию, что решение о продлении ограничений будет "чисто политическим", поскольку в Польше скоро состоятся всеобщие выборы, на фоне которых Варшава не хочет допустить протестов своих фермеров.

"Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить ситуации, когда отчаявшиеся фермеры или радикальные лидеры фермерских союзов используют эту ситуацию", - заявил чиновник.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил арбитражем европейским странам, если те продлят ограничения на экспорт украинской агропродукции.

Также еще весной Украина направляла ноты протеста Польше и ЕС по поводу запрета на импорт агропродукции.