Некоторые страны ЕС выступают против ввоза зерна из Украины. Фото: stringfixer.com

Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия намерены продлить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября, несмотря на позицию Евросоюза, остальные страны которого выступают против.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что послы остальных 22 стран Евросоюза не поддержали инициативу на встрече с Еврокомиссией. Наиболее критично к этому относятся Франция и Германия.

Европейский дипломат анонимно заявил изданию, что решение о продлении ограничений будет "чисто политическим", поскольку в Польше скоро состоятся всеобщие выборы, на фоне которых Варшава не хочет допустить протестов своих фермеров.

"Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить ситуации, когда отчаявшиеся фермеры или радикальные лидеры фермерских союзов используют эту ситуацию", - заявил чиновник.

Пять стран ЕС хотят продлить запрет на ввоз украинской агропродукции

Ранее Владимир Зеленский пригрозил арбитражем европейским странам, если те продлят ограничения на экспорт украинской агропродукции. 

Также еще весной Украина направляла ноты протеста Польше и ЕС по поводу запрета на импорт агропродукции.

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