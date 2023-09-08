Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что Организация Объединенных Наций готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления зерновой сделки.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на письмо, которое Гутерриш отправил на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 28 августа.

В письме генсека содержатся такие предложения:

ЕС отменит санкции против "Россельхозбанка", который был отключен от SWIFT;

российские грузовые корабли будут застрахованы от украинских атак в Чёрном и Азовском морях при участии крупной страховой компании Lloyd’s;

Гуттерриш будет содействовать частичному возвращению замороженных активов российских производителей удобрений;

российским кораблям, которые перевозят продукты питания и удобрения, вновь разрешат швартоваться в портах стран ЕС. Для этого представители ООН уже провели переговоры с Еврокомиссией, а также властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов.

В статье отмечается, что реализация этих условий "приведет к выполнению всех требований", ранее озвученных российской стороной.

По данным BILD, в настоящее время Москва изучает предложение ООН.

Письмо генсека ООН о готовности принять все условия России для возобновления зерновой сделки прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Вопрос в том, что от ООН выполнение этих условий не зависит. Это завит от правительств стран Запада. Но от них публичных заявлений о готовности выполнять эти условия пока не звучало. Поэтому на данный момент о каких-либо подвижках по зерновой сделке говорить ещё рано", - пишет канал.

Вчера Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН. По его словам, сделка нужна для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Между тем сегодня стало известно, что Украина начала экспортировать своё зерно через хорватские порты.