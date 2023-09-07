В ООН важнейшей своей целью назвали возобновление зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН. По его словам, сделка нужна для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить несколько ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы", - сказал Гутерриш.
Для восстановления зерновой сделки необходимо создать систему взаимных гарантий для участвующих сторон, добавил генсек ООН.
Как мы писали, 4 сентября в Сочи прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина - в том числе по зерновому вопросу. Сообщалось, что стороны не договорились о возобновлении зерновой сделки.
Однако вчера министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия и Турция достигли принципиальной договорённости о поставке одного миллиона тонн зерна. В ближайшее время начнётся проработка технических деталей.