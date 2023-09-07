Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из важнейших задач ООН. По его словам, сделка нужна для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить несколько ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы", - сказал Гутерриш.

Для восстановления зерновой сделки необходимо создать систему взаимных гарантий для участвующих сторон, добавил генсек ООН.

Как мы писали, 4 сентября в Сочи прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина - в том числе по зерновому вопросу. Сообщалось, что стороны не договорились о возобновлении зерновой сделки.

Однако вчера министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия и Турция достигли принципиальной договорённости о поставке одного миллиона тонн зерна. В ближайшее время начнётся проработка технических деталей.