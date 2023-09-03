Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел "конкретный разговор" с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне. Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей.

Важная договоренность о гарантиях безопасности: наши команды – Украины и Франции – будут работать над двусторонним документом по гарантиям.

Также обсудили подготовку глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе по реализации формулы мира. Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности, государства глобального юга", - говорится в сообщении.

На днях сообщалось, что Париж работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины, в них войдут военный и гуманитарные аспекты.

Также недавно Франция передала Украине первую партию дальнобойных ракет SCALP.