Париж работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины, в них войдут военный и гуманитарные аспекты.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По её словам, работа над этим ведётся еще с саммита НАТО, который прошёл в июле в Вильнюсе. Колонна рассказала, что тогда страны G7 решили заключить такие двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. К такой же схеме присоединилось ещё около 20 стран.

"Речь идёт о продолжении той помощи, которую наша страна до сих пор оказывала Украине, и её продлении на долгосрочную перспективу", — сообщила глава МИД.

Также Колонна заявила, что не знает, будет ли Франция первой страной, которая заключит такое соглашение с Украиной.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что Париж рассчитывает начать переговоры с Украиной по поводу гарантий безопасности в ближайшие несколько недель.

Перед этим Греция присоединилась к декларации стран "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины.

Стало также известно, что Владимир Зеленский подтвердил слухи, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности по израильской модели.