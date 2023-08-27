Поставки оружия, гарантии безопасности для Украины. Зеленский рассказал о планах на сентябрь
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах на сентябрь. Международная активность Украины будет "не меньше, чем в эти недели".
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений.
Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.
Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам.
Украину услышит Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", - написал Зеленский в своем телеграмм-канале.
Ранее мы писали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции и обсудил российскую блокаду зернового коридора.
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