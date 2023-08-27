Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах на сентябрь. Международная активность Украины будет "не меньше, чем в эти недели".

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений.

Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам.

Украину услышит Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", - написал Зеленский в своем телеграмм-канале.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции и обсудил российскую блокаду зернового коридора.

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