Появилось вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Рассказал, что военным поставлена задача ускорить подготовку инфраструктуры для базирования самолетов F-16 и отправку летчиков для обучения.

Сообщил о телефонном разговоре с Джо Байденом, во время которого договорились, что США тоже будут готовить летчиков для F-16.

Рассказал о встрече с главой МИД Турции, на которой говорили о возвращении украинских военнослужащих из российского плена, а также о восстановлении зернового коридора.

Дал понять, что готовятся решения против неких чиновников, которые работают на себя, а не на страну.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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