Появилось новое вечернее обращение президента. Оно записано в поезде.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Прокомментировал итоги своих визитов в несколько европейских стран: партнеры дадут самолеты, а украинское ПВО усилят.

Сообщил, что Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности Украине.

Ранее мы сообщали, что в Дании начали обучение украинских пилотов на самолетах F-16. В группу, отправившуюся на обучение, вошли восемь летчиков.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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