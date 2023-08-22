Дания начала обучать первую группу украинских пилотов на истребителях F-16. В группу вошли восемь летчиков.

Об этом сообщает The Guardian.

"Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65 военнослужащими, которых научат обслуживать самолеты", - сказано в материале газеты.

Напомним, Дания поставит Украине 19 самолетов F-16. Первые шесть прибудут уже в конце этого года. Еще восемь будут отправлены в течение 2024 года, а в 2025-м - еще пять машин.

При этом министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 только на своей территории.

"Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит", - сказал министр.

А военный эксперт Шон Белл говорил, что не все истребители F-16 из Дании и Нидерландов, которые передадут Украине, можно будет использовать в боевых действиях. Часть авиапарка, по его мнению, – это самолеты, которые непригодны для полетов и будут разобраны на запчасти, оставив голую оболочку планера.