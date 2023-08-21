Не все истребители F-16 из Дании и Нидерландов, которые передадут Украине, можно будет использовать в боевых действиях.

Об этом пишет военный эксперт Шон Белл для телеканала Sky.

По его словам, до начала войны украинские ВВС имели около 145 самолетов, но с тех пор потеряли около 60-ти. Также часть из авиапарка, по мнению эксперта, – это "рождественские елки" – реактивные самолеты, которые непригодны для полетов и которые будут разобраны на запчасти, оставив голую оболочку планера.

Он пишет, что Дания и Нидерланды предоставят до 61 самолета, но не все их можно будет использовать на фронте.

Белл объясняет, что некоторые из предоставленных самолетов будут двухместными: такие обычно используются для наблюдательных или учебных миссий.

Кроме того, Украине нужно будет держать часть самолетов подальше от линии фронта для обучения следующего поколения пилотов.

Также сообщалось, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории, об этом заявил Министр обороны Дании.

Появилась информация, что в Нидерландах раскритиковали премьера Рютте за передачу истребителей F-16 без согласования с парламентом.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

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