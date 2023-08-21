Украине нужно около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над РФ.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности", - сказал Игнат.

Если же Украине передадут 42 истребителя, она сможет создать около четырех авиационных бригад, говорит спикер ВС.



Вчера Зеленский сообщил, что Нидерланды готовы передать самолёты F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров.



В свою очередь Дания согласилась передать 19 истребителей F-16, но при условии использования их только на территории Украины.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

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