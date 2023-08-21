В Нидерландах представители левых и правых партий раскритиковали премьер-министра Марка Рютте за то, что он объявил о передаче Украине истребителей F-16 без согласования с парламентом.

Особенно они обеспокоены этим решением на фоне отставки правительства, о которой Рютте объявил в начале июля.

"Поставка F-16 в Украину – это далеко идущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в Twitter депутат-социалист Яспер ван Дейк (SP/Европейские левые).

Ван Дейка интересует, могут ли F-16 использоваться на территории России и как их передача позволит предотвратить дальнейшей эскалации.

Этим же обеспокоен и ультраправый "Форум за демократию" (FvD/ID).

"Безумие. Голландские F-16 в Украину, чтобы бомбить российские цели. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну. И он может, потому что все партии в Палате представителей поддерживают его в разжигании войны", – написала партия в Twitter.

Напомним, Дания также согласилась передать Украине истребители F-16, однако для этого Киеву необходимо выполнить некоторые условия.

Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Этот процесс может занять полгода или больше.