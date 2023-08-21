Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция пока не планирует передавать Украине истребители Gripen.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу TV4, отвечая на просьбу президента Владимира Зеленского.

По словам премьера, Стокгольм пытается удерживать "баланс между тем, что мы можем передать, и тем, что нам нужно самим".

"Мы не в той ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их авиацией, но пока новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине нет. Швеция - географически большая страна, нам приходится защищаться, и мы пока не в НАТО", – сказал Кристерссон.

В то же время, он говорит, что шведы готовы сделать всё, чтобы поддержать Украину авиацией и с пониманием относится к просьбам Зеленского.

"Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F-16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы обеспечить возможности авиации Украины", – отметил Кристерссон.

Отметим, что пилоты Воздушных сил Украины проходят обучение на шведских истребителях Gripen.

Напомним, Дания передаст 19 самолетов, которые Украина сможет использовать только на своей территории.

Также Нидерланды поставят Украине самолёты F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров.