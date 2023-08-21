Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 только на своей территории.

Об этом он сообщил во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пишет Reuters.

"Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит", - сообщил министр.

Дания передаст 19 самолетов. Еще вчера в Министерстве обороны Дании сообщили, что Киеву необходимо будет выполнить некоторые условия.

Напомним, также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Украине самолёты F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров.

Напомним, на днях было официально подтверждено согласие США на передачу F-16 от Дании и Нидерландов для ВСУ. При этом, по оценкам СМИ и военных, попадут они в Украину (с учетом срока обучения пилотов), не ранее, чем следующим летом.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Процесс может занять полгода или больше.