Задержки с поставками F-16 в Украину "сбили с толку и разочаровали" украинских чиновников и военных.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в украинской власти.

Собеседники издания со стороны американской администрации, в свою очередь, указывают на необходимость учить английский язык большей части отобранных для обучения пилотов ВСУ, чтобы они были в состоянии читать команды и руководства по эксплуатации истребителей.

Помимо этого, Киеву необходимо подготовить механиков и инженеров, ответственных за эксплуатацию F-16, а также остается не решен вопрос о том, какие именно вооружения Запад будет поставлять Украине для американских истребителей.

"Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы к бою самое раннее следующим летом, если не позже", – отмечает телеканал.

Один из украинских чиновников сказал NBC, что они не решаются публично предъявлять претензии США по поводу задержек, потому что F-16 - "деликатная" тема.

"Слишком поздно для контрнаступления в этом году. Это помогло бы наступлению, если бы коалиция сторонников Украины действовала быстро", - сказал Кейр Джайлс, эксперт по России и старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House.

"Но поскольку конфликт затянется, у F-16 еще будет шанс показать свою эффективность", – считает телеканал.

Ранее сообщалось, что украинским пилотам потребуется до пяти лет, чтобы на достаточном уровне освоить американские истребители F-16.