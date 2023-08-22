Украина получила все дальнобойные ракеты SCALP, которые Франция обещала предоставить в рамках первой партии.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью LB.

"Если слышите от Зеленского или Макрона, что Франция предоставит вооружение, знайте – оно уже в Украине, на фронте", - заявил Омельченко.



По его словам, поставки ракет SCALP будут продолжаться. "Главный вопрос этих поставок - их ритм, а здесь у французов все очень неплохо", отметил посол.

Также Омельченко рассказал, что первая партия была испытательной и снаряды хорошо себя зарекомендовали.

Ракета SCALP - это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Их дальность действия около 250 км.

Ранее мы писали, что власти ФРГ пока не могут определиться с передачей крылатых ракет Taurus в Украину. На днях канцлер Олаф Шольц не исключил их поставок в Украину, но заявил, что Германия "будет очень тщательно выверять каждое решение". По его словам, изучается техническое ограничение дальности этих крылатых ракет.

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