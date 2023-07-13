Парламент Франции одобрил многомиллиардное увеличение военных расходов на следующие семь лет на фоне войны в Украине.

Об этом пишет агентство АP.

Законопроект о военном планировании, который предусматривает 413 миллиардов евро расходов на оборону, в среду получил одобрение Национального собрания, нижней палаты французского парламента. 244 поддержали его, против высказались 37.

В четверг документ был утвержден Сенатом 313 голосами против 17.

Увеличение военного бюджета до 413 миллиардов евро является самым значительным ростом расходов на оборону во Франции за последние полвека. Новый бюджет более чем на треть превышает предыдущий план военных расходов в 295 миллиардов евро на 2019-2025 годы.

Сообщается, что средства пойдут на модернизацию ядерного арсенала Франции, увеличение расходов на разведку и разработку дистанционно управляемого оружия. Помимо этого, новый военный план предусматривает удвоение количества военных резервистов, усиление киберзащиты, увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для обеспечения ВС Франции.

Предложение увеличить расходы на оборону Эмманюэль Макрон выдвинул в начале года, заявив, что это поможет обеспечить трансформацию армии для реагирования на многочисленные потенциальные угрозы.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал рейтинг стран - лидеров по военным расходам. Так, в прошлом году Россия увеличила военные расходы на 9% (до 86,4 млрд долларов) и вышла по этому показателю на третье место в мире. На первом месте - США с 876 млрд долл., на втором - Китай с 292 млрд. Траты Украины, как сообщается, за год российского вторжения возросли на 640% - до 44 млрд долл.

Накануне минобороны Британии сообщало, что военные расходы России в 2022 году увеличились на 9,2% и достигли $86,4 млрд, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта РФ.