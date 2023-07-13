Президенту Франции Эмманюэлю Макрону прислали письмо с отрезанным человеческим пальцем.

Об этом сообщает издание Valeurs actuelles со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что посылка была доставлена в Елисейский дворец 9-10 июля, в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии. Личность человека, которому принадлежит палец, установлена. Однако отправитель в настоящее время пока не найден.

Елисейский дворец комментировать ситуацию отказался.

Ранее мы рассказывали, что в конце прошлого года в украинские посольства и консульства в Европе поступили окровавленные пакеты с глазами животных. Сообщалось, что всего были угрозы в 17 странах, в их числе - покушение на теракт, два сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.

Окровавленный пакет, в частности, получили посольства Украины в Греции и в Испании.

Также подозрительные посылки получило посольство Украины в Румынии. Их проверяли правоохранители Бухареста. В адресе отправителя указывался автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген.