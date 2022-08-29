Врачи "Охматдета" рассказали историю, которая произошла в марте, когда Дымер и весь север Киевской области были в оккупации. 9-летнему ребенку сделали операцию и "пришили" палец.

Об этом рассказали врачи "Охматдета" в Facebook.

Ребенок лишился пальца в оккупированном селе Дымер после того, как решил помочь отцу рубить дрова.

"Результат: отрублены два пальца", - сообщили врачи.

По их словам, российские солдаты не пропускали кареты скорой помощи к захваченному Дымеру. К счастью, отцу мальчика удалось вывезти ребенка из оккупации и доставить его в детскую больницу.

"В Охматдете мальчику провели реплантацию одного пальчика. В другом был отрезан слишком маленький сегмент (ногтевая фаланга), где отсутствуют сосуды, а значит шансов на приживление не было", - поделились врачи.

Реплантация - это повторное присоединение микрохирургическим способом полностью отсеченной части конечности. Проведение такой операции требует умений разных специалистов, ведь реплантация проходит в несколько этапов, объяснил заведующий отделением Валерий Бовкун.

Сначала, по его словам, травматологи синтезируют кости, дальше работают сосудистые хирурги (которые часто не работают с детьми, потому что в Украине нет отдельной специальности детский сосудистый хирург) и затем нейрохирурги сшивают нервы и завершают процесс снова травматологи, которые зашивают сухожилие, мышцы и саму. рану.

"В нашем же отделении реплантацию проводит одна бригада. Каждый врач владеет всеми направлениями и способен выполнить все этапы восстановления оторванного сегмента", - рассказал он.

Ранее мы рассказывали, что бориспольские врачи после операции забыли кусок ткани в теле ребенка.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

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