Во Франции, на фоне беспорядков, собираются предпринять масштабные меры безопасности в День взятия Бастилии - национального праздника, который отмечают 14 июля.

Об этом в интервью Parisien сообщила премьер-министр Элизабет Борн.

К охране порядка, по ее словам, привлекут "огромные ресурсы для защиты французского народа".

Одной из мер безопасности станет запрет на продажу, ношение и транспортировку фейерверков в праздничные дни 13-14 июля. Их смогут покупать только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в коммунах.

Напомним, на прошлой неделе после того, как в пригороде Парижа, полицейский застрелил несовершеннолетнего за рулем авто при проверке, по Франции прокатилась волна беспорядков с погромами магазинов и банков. Основной силой была молодежь - выходцы из смей мигрантов.

Мы писали о том, что в Лионе сожгли полицейский участок, в Марселе ограбили оружейный магазин.

А также, что из-за массовых беспорядков во Франции будут штрафовать родителей за ночные гуляния детей-подростков. По крайней мере, такие планы были у властей.