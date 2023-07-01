Во Франции уже четвертый день продолжаются беспорядки из-за убийства полицией 17-летнего водителя.

Видео соответствующих "акций" публикуют Telegram-каналы.

Так, в Лионе участники беспорядков забрасывали правоохранителей и их авто петардами и различными предметами. По данным СМИ, вечером в городе сожгли полицейский участок.

А в Марселе бунтовщики ограбили оружейный магазин.

Ранее в том же Марселе мародеры устроили погром в магазине парфюмерии и косметики.

Напомним, на днях в пригороде Парижа ночью вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка.

Парень был убит во вторник утром, когда ехал на "Мерседесе". Полицейские приказали ему остановиться для проверки, зафиксировав несколько нарушений правил дорожного движения.

Подросток сначала остановил машину, но затем внезапно завел ее снова и начал движение. Полицейские в этот момент держали оружие в упор к водительскому окну, прозвучал выстрел. Водитель вскоре скончался после выстрела в грудь.

Прошлой ночью беспорядки в стране продолжались. По всей Франции протестующие поджигали автомобили и здания, грабили магазины, нападали на полицейские участки, забрасывая их фейерверками, дрались с полицией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие и собрал экстренное заседание Совета безопасности страны.