В Сети появилось видео акта мародерства в Марселе во время массовых беспорядков, охвативших Францию из-за убийства полицейским подростка.

Соответствующие кадры погрома публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что толпа выносит ценности из магазина косметики и парфюмерии Sephora.

Напомним, на днях в пригороде Парижа ночью вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка.

Парень был убит во вторник утром, когда ехал на "Мерседесе". Полицейские приказали ему остановиться для проверки, зафиксировав несколько нарушений правил дорожного движения.

Подросток сначала остановил машину, но затем внезапно завел ее снова и начал движение. Полицейские в этот момент держали оружие в упор к водительскому окну, прозвучал выстрел. Водитель вскоре скончался после выстрела в грудь.

Прошлой ночью беспорядки в стране продолжались. По всей Франции протестующие поджигали автомобили и здания, грабили магазины, нападали на полицейские участки, забрасывая их фейерверками, дрались с полицией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие и собрал экстренное заседание Совета безопасности страны.