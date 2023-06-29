Власти Франции предпринимают экстренные меры по купированию новых массовых беспорядков. Их спровоцировало убийство полицейским 17-летнего водителя.

Об этом пишет AFP.

Город Кламар близ Парижа, где были протесты после убийства подростка полицией в Нантере, устанавливает ночной комендантский час. Минувшей ночью здесь был сожжен трамвайный вагон пригородной линии.

"Я рекомендую префектуре полиции прекратить работу транспорта этим вечером, чтобы избежать поездок в ночное время там, где совершаются акты насилия", - приводит агентство слова главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Также спецназ полиции направляется в город Нантер, где продолжаются массовые беспорядки.

Напомним, накануне в пригороде Парижа ночью вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка.

Парень был убит во вторник утром, когда ехал на "Мерседесе". Полицейские приказали ему остановиться для проверки, зафиксировав несколько нарушений правил дорожного движения.

Подросток сначала остановил машину, но затем внезапно завел ее снова и начал движение. Полицейские в этот момент держали оружие в упор к водительскому окну, прозвучал выстрел. Водитель вскоре скончался после выстрела в грудь.

Этой ночью беспорядки в стране продолжались. По всей Франции протестующие поджигали автомобили и здания, грабили магазины, нападали на полицейские участки, забрасывая их фейерверками, дрались с полицией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие и собрал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Ранее мы рассказывали о протестах против судебной реформы Макрона. Так, в Париже протестующие подожгли любимый ресторан президента Франции.