Во Франции вторую ночь продолжались беспорядки из-за убийства полицией 17-летнего водителя в пригороде Парижа Нантере.

Об этом сообщает Le Parisien.

Этой ночью были задержаны по меньшей мере 150 человек, есть раненные среди полицейских.

По всей Франции протестующие поджигали автомобили и здания, грабили магазины, нападали на полицейские участки, забрасывая их фейерверками, дрались с полицией.

Нападению протестующих подверглись мэрия, полицейские участки, школа, центры досуга, библиотека, МакДональдс и другие общественные здания.

В парламенте призывают изменить доктрину полицейской деятельности, "чтобы добиться деэскалации насилия. И положить конец полицейским силам, которые контролируют сами себя".

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие и собрал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Ранее Макрон призывал сохранять бдительность после мятежа Пригожина в России.

Напомним, что Франция предоставит Украине многолетний пакет помощи и выделит 40 млн евро для реконструкции в 2023 году. По словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, помощь будет состоять в основном из грантов, чтобы избежать увеличения нагрузки на публичные финансы Украины.