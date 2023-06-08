В городе Анси на юго-востоке Франции беженец из Сирии напал с ножом на детей в парке. В результате нападения ранены семь человек. Большинство пострадавших - дети в возрасте до трех лет, которые находились на утренней прогулке вместе с воспитателями.

Видео инцидента публикуют Telegram-каналы.

Судя по кадрам, мужчина длительное время свободно бегал по парку с ножом в руке и атаковал прохожих.

После нападения на детей он ранил еще и пожилого человека, а при попытке скрыться был сам ранен в ногу и арестован.

"Дети и один взрослый находятся на грани жизни и смерти. Нация в шоке", - сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, который назвал случившееся "абсолютно трусливой атакой".

AFP уточняет, что в критическом состоянии находятся двое детей и один взрослый.

По данным телеканала BFM, нападавший - сириец, который исповедует христианство и прибыл из Швеции. В парк он пришел с книгой с христианскими молитвами, а на шее у него был крест. Во время нападения он что-то кричал.

Ранее мы писали, что в апреле мужчина с ножом напал на трёх украинок в Польше. Мать погибла, дочь в тяжелом состоянии.

А в Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда. Пострадали три человека.