Ножом в шею. В Одессе мобилизованный мужчина пытался убить капитана
В Одессе мобилизованный мужчина пытался убить капитана, говорится в судебном решении, опубликованном в Едином реестре.
Как сообщается, он находился в части на должности деловода и пребывал на рабочем месте в пьяном виде.
Его направили в больницу для освидетельствования. После осмотра по пути в часть он напал на сопровождавшего его капитана и нанес ему удар ножом в шею.
Солдаты, которые были рядом, обезвредили нападающего.
Киевский суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее дорожный конфликт под Одессой закончился стрельбой из автомата. В области вводили план "Сирена".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.