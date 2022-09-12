В Одессе мобилизованный мужчина пытался убить капитана, говорится в судебном решении, опубликованном в Едином реестре.

Как сообщается, он находился в части на должности деловода и пребывал на рабочем месте в пьяном виде.

Его направили в больницу для освидетельствования. После осмотра по пути в часть он напал на сопровождавшего его капитана и нанес ему удар ножом в шею.

Солдаты, которые были рядом, обезвредили нападающего.

Киевский суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее дорожный конфликт под Одессой закончился стрельбой из автомата. В области вводили план "Сирена".

Как писала "Страна", в Одесской ОВА называли главные задачи ВСУ на южном направлении - нарушить логистику и истощить врага.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.