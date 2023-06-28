В пригороде Парижа ночью вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка.

Об этом сообщает Le Parisien.

Парень был убит во вторник утром, когда ехал на "Мерседесе". Полицейские приказали ему остановиться для проверки, зафиксировав несколько нарушений правил дорожного движения.

Парень сначала остановил машину, но затем внезапно завел ее снова и начал движение. Полицейские в этот момент держали оружие в упор к водительскому окну, прозвучал выстрел.

Через несколько десятков метров автомобиль врезался в столб и прекратил движение. Водитель вскоре скончался после выстрела в грудь.

Офицер был задержан, а протестующие вышли на демонстрации.

Они поджигали баррикады, машины, мусорные баки и обстреливали фейерверками силовиков. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

В регион направили дополнительные силы полиции. 24 человека были арестованы.

Ранее в Латинском квартале Парижа прогремел взрыв. На фоне Эйфелевой башни поднимался столб дыма.

Причиной мощного взрыва считают утечку газа. Пострадали 16 человек.

Напомним, что французы продолжают протестовать против судебной реформы Макрона. Так, вечной в разных городах проходили протесты, а в Париже протестующие подожгли любимый ресторан Макрона в Париже.