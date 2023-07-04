В сети публикуют новые видео беспорядков во Франции и их последствий. Молодые люди на улицах громят магазины и поджигают петарды.

По данным Движения предпринимателей Франции, ущерб от массовых беспорядков превысил 1 млрд евро, не считая убытков для туризма. Известно, что разграблены более 200 магазинов, пострадали 250 табачных магазинов и 300 банковских отделений.

Напомним, что толчком к массовым беспорядкам стало убийство полицейскими в Нантере 17-летнего подростка.

Ранее бабушка застреленного подростка призвала бунтовщиков прекратить погромы, а 2 июля матери семейств мигрантов прошли по окрестностям французского городка Ольне-Су-Буа с целью призвать протестующую молодежь успокоиться.

Тем временем в десяти коммунах на севере Франции в связи с погромами вводят комендантский час.

По данным МВД Франции, число людей, арестованных полицией в пятую ночь беспорядков выросло до 719 по состоянию на утро воскресенья. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Мы анализировали, к чему могут привести масштабные протесты из-за убийства подростка-мигранта во Франции. Также мы писали, что из-за массовых беспорядков во Франции будут штрафовать родителей за ночные гуляния детей-подростков.

Напомним, во Франции после поджога протестующими обрушилось здание. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в беспорядках виноваты видеоигры.