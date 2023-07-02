Францию продолжают сотрясать небывалые протесты с поджогами и мародерством, которые могут сказаться не только на этой стране, но и на всей Европе.

После того как в пригороде Парижа Нантерре полицейский застрелил 17-летнего выходца из Северной Африки Наэля на "Мерседесе", который, по версии полиции, отказался остановиться на проверку, на улицы вышли сотни тысяч молодых людей и начали громить и поджигать все вокруг - машины, общественный транспорт, полицейский участки, мэрии, магазины.

И хоть Франции не привыкать к подобным беспорядкам, в этот раз ситуация кажется как никогда взрывоопасной. Мятежи охватили не только Париж и пригороды, но и другие крупные города. Президент Макрон из-за этого отменил свой визит в Германию, арестованы тысячи человек, но бунт не заканчивается, тысячи полицейских не могут сдержать разъяренную толпу подростков (более трети протестующих - 13-17 лет).

"Французскую революцию" уже называют европейским BLM (антирасистские протесты в США), а Наэля - "Джорджем Фдойдом-2" (застреленный американскими полицейскими темнокожий). Беспорядки, основной движущей силой в которой являются выходцы из стран Азии и Африки, могут усилить антимигрантские настроения и привести к власти во Франции лидера "Национальной фронта" Марин Ле Пен, а также в целом усилить позиции правых сил в ЕС, которые выступают против притока мигрантов в Европу. А в случае продолжения беспорядков (особенно, если они перекинутся на другие страны) украинский вопрос для власти стран Евросоюза может отойти на второй план.

Разбирались, что происходит во Франции и каковы могут быть последствия нынешних протестов.

"Звали бы его Жан-Пьер, был бы жив"

"Ночью взрывали петарды. Требуют правосудия с лозунгами: "Звали бы его Жан-Пьер, он был был жив". В Париже сожгли трамвай. Разгромили торговый центр в пригороде. Это чистой воды вандализм и варварство. Для многих это лишь повод выплеснуть безнаказанно свою агрессию, недовольство и ненависть к стране, которая дает им очень многое", - написала в Instagram украинка Лиза Бовуа, живущая недалеко от эпицентра протестов.

Мнение многих в соцсетях: это, конечно, драма, полицейские не правы, но 17-летний парень, потомок иммигрантов из Алжира, вел дорогущий болид без прав и убежал от контроля. И это был не первый его инцидент с полицией.

Полицейский, который выстрелил в подростка, находится под стражей по подозрению в "умышленном убийстве". По словам начальника парижской полиции Лорана Нуньеса, он открыл огонь, когда подросток отказался следовать указаниям полиции.

Макрон заявил, что это "необъяснимая, непростительная" драма, и выразил желание, чтобы "справедливость восторжествовала". При этом он осуждает "неоправданные сцены насилия против институтов и Республики".

Одной из причина беспорядков он назвал видеоигры и социальные сети. По словам Макрона, участники беспорядков "живут на улице, опьяненные видеоиграми".

Премьер-министр страны Элизабет Борн сказала, что инцидент "явно не соответствует правилам поведения правоохранительных органов".

Против высказываний Борн и Макрона выступил профсоюз полицейских, заявив о презумпции невиновности, которая должна быть у их коллег.

Французский футболист, выходец из Камеруна, Килиан Мбаппе написал в Twitter, что ему "больно за его Францию" и все его мысли "с друзьями и семьей Наэля, ангелочка, который ушел так рано".

Крайне левый политик Жан-Люк Меланшон заявил, что смерть была связана с "вышедшими из-под контроля полицейскими силами, которые неоднократно применяли деспотическую тактику". Лидер партии "зеленых" Марин Тонделье заявила, что "в обществе и в полиции существует расизм", добавив, что Франция "как будто идет к американизации полиции, чего нельзя допускать". Лидер крайне правых Марин Ле Пен заявила, что необходимо объявить "чрезвычайное положение" по всей стране.

Власти призывают для борьбы с протестами собираются штрафовать родителей за ночные гуляния детей.

"Родители, которые не интересуются своими детьми и позволяют им болтаться по ночам, не зная, куда они пойдут в 13 или 14 лет, получат два года тюремного заключения и штраф в размере 30 тысяч евро", – заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

Тем временем взрываются здания, машины и магазины по всей стране, в том числе в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле. В Лилле подожгли социальный центр, супермаркет и ратушу, в Кламаре - трамвай. В Марселе фургон протаранил вход в супермаркет, который позже разграбили, обчистили и оружейный магазин, а также спалили крупнейшую в городе библиотеку.

Ранее подобные инциденты уже приводили к массовым протестам. В 2005 году двое подростков погибли, убегая от полиции в Клиши-су-Буа, что привело к трехнедельным протестам. Хотя они были и не такого масштаба, как нынешние.

Другая подоплека протестов - давние проблемы высокой безработицы и преступности, от которых страдают малообеспеченные районы во Франции, в которых в основном живут мигранты.

Неконтролируемые подростки

"Это похоже на зародыш гражданской войны и может привести к власти ультраправых, которые уже чуть не победили на прошлых выборах. Можно себе представить, сколько нынешние события подарят избирателей французскому "Национальному Фронту" и его лидеру Марин Ле Пен", - говорит "Стране" французский журналист Клеа Колкатт.

Французский предприниматель и политолог Омар Арфуш считает происходящее этническими беспорядками и согласен, что стране может грозить вооруженный конфликт.

"Ситуация нехорошая. Всем уже понятно, что молодежь и четвертое поколение мигрантов, которые живут вокруг больших городов, неконтролируемые, они становятся агрессивным в очень раннем возрасте. И любая причина для беспорядков перерастает в революцию. Они жгут машины, автобусы, крушат магазины и мародерствуют, даже зашли в бутик оружия и вынесли все, что там было. Они идут, куда хотят и их никто не останавливает. Это похоже на признак возможной гражданской войны в будущем во Франции. Это очень серьезно и я надеюсь, что президент Франции сможет что-то сделать, иначе все будет только хуже", - говорит нам Арфуш.

Нынешние события могут повлиять и на внешнюю политику Франции.

"То, что Макрон отменил свой визит в Германию, означает, что ему сейчас не до внешней политики. Поддержке Украины ничего не помешает, это уже как доктрина в международной политике Франции и Европы. Но, конечно, Макрон будет занят решением проблем во Франции. Если беспорядки продолжатся, могут состояться досрочные выборы парламента, и следующее правительство может быть правым или крайне правым, Макрон может потерять большинство. Поэтому ему придется делать серьезные шаги и быть очень жестким", - считает Арфуш.

"Вопрос поддержки Украины может просто затеряться на фоне того, что сейчас происходит во Франции. Финансовая и военная помощь может оказаться не в приоритете. Возможный приход к власти партии Ле Пен (или даже ее самой в случае досрочных выборов) может привести к заморозке антироссийских санкций, а Франция может приостановить членство в НАТО, и за ней последуют ряд других участников альянса, недовольных политикой США. Правда, с учетом позиции Ле Пен по войне в Украине (она осуждает вторжение РФ) вряд ли она вдруг развернется в сторону поддержки Путина или же отмены уже введенных санкций. Однако, новые санкции будут под большим вопросом. Ле Пен призывала больше не вводить санкции против России, так как считает, что они в большей степени вредят странам Запада", - говорит нам Колкатт.

Триумф правых

Европейский редактор Би-би-си Катя Адлер полагает, что после нынешних событий Франция может кардинально поменять политический курс, а Марин Ле Пен с ее антимиграционной политикой может значительно увеличить свою популярность, играя на неспособности Макрона справиться с беспорядками. Что отразится и на остальной Европе, которая уже и так правеет (а среди правых, как известно, много поклонников России и Путина и противников поддержки Украины).

"Если прямо сейчас посмотреть на то, что происходит в Европе, то очевидно, что и на севере, и на востоке, и на западе ультраправые партии переживают заметное возрождение. После опустошившей Европу Второй мировой войны большинство избирателей считали, что голосовать за крайне правых просто неприлично, а основные политические партии самого разного толка категорически отказывались с ними сотрудничать. И вот все эти устоявшиеся в общественном сознании табу стали постепенно разрушаться. В 2000 году я жила в Вене. Тогда австрийские правоцентристы неожиданно оказались в одной постели с ультраправой "Партией свободы", создав с нею коалиционное правительство. Об этом на первой полосе писали газеты по всему миру, а ЕС даже упредительно ударил по Австрии дипломатическими санкциями.

Прошло немногим более 20 лет, и у руля третьей по величине экономики ЕС, Италии, стоит Джорджа Мелони, возглавляющая партию с неофашистскими корнями. В Финляндии после трехмесячных переговоров ультраправая националистическая партия "Истинные финны" вошла в коалиционное правительство.

В Швеции партия "Шведские демократы", решительно выступающая против иммиграции и мультикультурализма, является второй по величине партией в парламенте и поддерживает правое коалиционное правительство. В Греции на выборах в прошлое воскресенье три ультраправые партии получили достаточно мест, чтобы пройти в парламент, а в Испании успех на недавних региональных выборах националистической партии Vox, первой ультраправой партии после смерти в 1975 году фашистского диктатора Франко, превзошел все ожидания. Этот перечень можно продолжать и продолжать. К нему можно отнести даже Германию, которая до сих пор крайне осторожно относится к своему фашистскому прошлому. Согласно недавним опросам, крайне правая "Альтернатива для Германии" опережает или идет почти вровень с социал-демократами (СДПГ) канцлера Шольца. В минувшие выходные ее кандидат впервые занял пост местного лидера. СДПГ назвала это "политическим прорывом плотины", - пишет Адлер.



Директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард говорит, что прямо сейчас разворачивается политический парадокс: многие мейнстримовские политики присваивали лозунги крайне правых, надеясь получить поддержку их сторонников на выборах, но тем самым они сами сделали крайне правых более популярными.

Директор европейской программы Института Монтеня из Парижа Джорджина Райт сказала BBC, что, по ее мнению, возрождение крайне правых в Европе во многом связано с недовольством политическим мейнстримом. Например, в сегодняшней Германии каждый пятый избиратель говорит, что недоволен нынешним коалиционным правительством. По мнению Райт, многим европейским избирателям нравится "откровенность" правых партий, и их раздражает поведение традиционных политиков.

Правые силы в Европе действительно не преминули возможности заявить, что причиной нынешних беспорядков во Франции является слишком либеральная миграционная политика.

Министр юстиции Польши, где сейчас правит правая партия "Право и справедливость", Збигнев Зёбро заявил, что массовые беспорядки во Франции стали свидетельством провала миграционной политики Парижа.

"Это история о банкротстве миграционной политики и "культурного обогащения", о прогрессивном упадке и анархии. За Францией еще Бельгия, Швеция и так далее. Если Запад не может прийти в себя, то дайте нам, полякам, сделать правильные выводы. Да – референдуму, нет перемещению беженцев", - написал Зёбро в Twitter.