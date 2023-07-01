Во Франции ночью продолжались массовые беспорядки, начавшиеся несколько дней назад после убийства полицейскими 17-летнего юноши алжирского происхождения.

Толпы громят города, слышны автоматные очереди.

Le Figaro сообщает, что неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия в Лионе, в результате ранены семь полицейских.

Всего, по данным МВД Франции, за прошедшую ночь во время беспорядков пострадали 79 полицейских и жандармов. Задержаны около тысячи участников протестов.

Тем временем, ситуация уже вызвала реакцию в Польше.

Министр юстиции страны Збигнев Зёбро заявил, что массовые беспорядки во Франции, главной движущей силой которых являются выходцы из стран Африки и Азии, стали свидетельством провала миграционной политики Парижа.

"Это история о банкротстве миграционной политики и "культурного обогащения", о прогрессивном упадке и анархии. За Францией еще Бельгия, Швеция и так далее. Если Запад не может прийти в себя, то дайте нам, полякам, сделать правильные выводы. Да – референдуму, нет перемещению беженцев", - наприсал он в Twitter.

Напомним, беспорядки в пригороде Парижа вспыхнули из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка. Парень был убит во вторник утром, когда ехал на "Мерседесе". Полицейские приказали ему остановиться для проверки, зафиксировав несколько нарушений правил дорожного движения.

Подросток сначала остановил машину, но затем внезапно завел ее снова и начал движение. Полицейские в этот момент держали оружие в упор к водительскому окну, прозвучал выстрел. Водитель вскоре скончался после выстрела в грудь.

Предыдущая волна протестов во Франции была направлена против пенсионной реформы, когда демонстранты подожгли любимый ресторан Макрона в Париже. Несмотря на это, Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

После этого решения его освистали во время поездки на восток Франции.