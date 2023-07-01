Во Франции, которую захлестнули беспорядки после убийства полицейским подростка, протестующие подожгли здание в городе Монтаржи, после чего оно обрушилось.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Кроме того, сообщается, что у бунтовщиков уже есть огнестрельное оружие.

Также появилось видео, как французская полиция пробивает себе дорогу через завалы сожженных протестующими автомобилей.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон приказал социальным сетям удалять контент, связанный с беспорядками, в ходе которых был разграблен банк, возведены множественные баррикады и подожжены автомобили.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Во время выступления на совещании по безопасности в кризисных ситуациях президент Франции заявил, что подростки копируют насилие из компьютерных игр, которые их "опьянили".

Макрон сообщил, что около трети задержанных были "молодыми или очень молодыми". Он обвинил видеоигры в уличных беспорядках молодых людей, что приобрели глобальный масштаб после того, как французская полиция застрелила подростка.

"Платформы и соцсети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видели, как Snapchat, TikTok и некоторые другие служат местами, где публикуется форма имитации насилия, из-за которой некоторые молодые люди теряют связь с реальностью", - заявил французский лидер.

"Создается впечатление, что некоторые из них переживают на улице опьянившие их видеоигры", - добавил он.

Напомним, во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства полицейским 17-летнего водителя. Так, в Лионе сожгли полицейский участок, а в Марселе ограбили оружейный магазин.

Также мы писали, что во время погромов во Франции ранены 79 полицейских, тысячи людей задержаны.