Матери семейств мигрантов прошли по окрестностям французского городка Ольне-Су-Буа с целью призвать протестующую молодежь успокоиться.

Видео демонстрации появилось в воскресенье, 2 июля, в Telegram-каналах.

Тем временем бунтовщики продолжают устраивать беспорядки и погромы: они сожгли парковку.

Власти пытаются взять ситуацию под контроль. Так, для подавления протестов и борьбы с беспорядками грядущей ночью в центр Марселя была введена бронетехника жандармерии.

А в десяти коммунах на севере Франции в связи с погромами вводят комендантский час.

Об этом сообщает телеканал BFM.

Комендантский час будет действовать в Лилле, Денане, Круа, Рубе и некоторых других городах.

Время начала колеблется с 20:00 до 22:00, причем в зависимости от коммуны ограничения могут распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних.

Комендантский час также действует в некоторых пригородах Парижа.

Напомним, во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства полицейским 17-летнего водителя.

По данным МВД Франции, число людей, арестованных полицией в пятую ночь беспорядков выросло до 719 по состоянию на утро воскресенья. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Ранее бабушка застреленного во Франции подростка призвала бунтовщиков прекратить погромы. По ее словам, в смерти внука должно разобраться следствие, а повсеместные нападения на правоохранителей ни к чему не приведут.

Мы анализировали, к чему могут привести масштабные протесты из-за убийства подростка-мигранта во Франции.