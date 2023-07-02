После пятой ночи беспорядков во Франции бабушка убитого полицейским 17-летнего подростка Надя заявила, что хочет прекращения погромов.

Об этом женщина сказала в интервью французскому каналу BFM TV.

"Мы не хотим, чтобы бунтовщики уничтожали магазины, автобусы и школы. Они используют Нахеля (погибшего подростка - Ред.) в качестве предлога. Мы хотим, чтобы ситуация успокоилась", – заявила бабушка убитого.

По ее словам, в смерти внука должно разобраться следствие, а повсеместные нападения на правоохранителей ни к чему не приведут.

Напомним, что беспорядки во Франции вспыхнули после смерти 17-летнего Нахеля М. в Нантере. Во вторник полицейский застрелил молодого человека североафриканского происхождения с близкого расстояния во время дорожного контроля, когда тот нажал на педаль газа. До этого водитель не прошел первоначальную полицейскую проверку и попытался скрыться.

После убийства подростка страну захлестнула волна насилия. Так, во время протестов в Лионе сожгли полицейский участок, а в Марселе ограбили оружейный магазин. Участники беспорядков забрасывали правоохранителей и их авто петардами и различными предметами.

Кроме того, в городе Монтаржи после поджога протестующими обрушилось здание. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в беспорядках виноваты видеоигры, которые "опьянили" подростков.

Ранее мы анализировали, к чему могут привести масштабные протесты из-за убийства подростка-мигранта во Франции.