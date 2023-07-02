Во Франции пятые сутки продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейским подростка, протестующие на автомобиле протаранили дом мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз.

Об этом сообщает France 24.

Мэр Л'А-ле-Роз Винсент Жанбрун написал в Твиттере, что протестующие "протаранили машиной" его дом, прежде чем "поджечь".

"Моя жена и ребенок получили ранения", - написал он.

По данным Министерства внутренних дел Франции, число людей, арестованных полицией в пятую ночь беспорядков выросло до 719 по состоянию на утро воскресенья. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Также в Ницце разграбили магазин, а в Марселе полиция разгоняла группы мародеров.

Напомним, во Франции вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка. Парень был убит 26 июня утром. Офицер был задержан, а протестующие вышли на демонстрации.

Ранее мы писали, что во время протестов в Лионе сожгли полицейский участок, а в Марселе ограбили оружейный магазин. Участники беспорядков забрасывали правоохранителей и их авто петардами и различными предметами.