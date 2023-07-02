Пятая ночь беспорядков во Франции, задержаны более 700 человек, протестующие атаковали дом мэра
Во Франции пятые сутки продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейским подростка, протестующие на автомобиле протаранили дом мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз.
Об этом сообщает France 24.
Мэр Л'А-ле-Роз Винсент Жанбрун написал в Твиттере, что протестующие "протаранили машиной" его дом, прежде чем "поджечь".
"Моя жена и ребенок получили ранения", - написал он.
По данным Министерства внутренних дел Франции, число людей, арестованных полицией в пятую ночь беспорядков выросло до 719 по состоянию на утро воскресенья. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.
Также в Ницце разграбили магазин, а в Марселе полиция разгоняла группы мародеров.
Напомним, во Франции вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка. Парень был убит 26 июня утром. Офицер был задержан, а протестующие вышли на демонстрации.
Ранее мы писали, что во время протестов в Лионе сожгли полицейский участок, а в Марселе ограбили оружейный магазин. Участники беспорядков забрасывали правоохранителей и их авто петардами и различными предметами.