Во Франции, которую в последние дни охватила волна протестов, будут штрафовать родителей за ночные гуляния детей.

Об этом заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, передает TF1 INFO.

"У родителей есть права, но так же есть обязанности. Я считаю необходимым отметить, что родители, которые не интересуются своими детьми и позволяют им, болтаться по ночам, не зная, куда они пойдут в 13 или 14 лет, получат два года тюремного заключения и штраф в размере 30 тысяч евро", – сказал Дюпон-Моретти.

Дюпон-Моретти рассказал, что более 30% задержанных накануне в ходе беспорядков - это несовершеннолетние. По его словам, подростки постарше действуют в группах по 30–50 человек, они хорошо организованы, строят баррикады, используют для коммуникации разные мессенджеры.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал причинами беспорядков в стране видеоигры и социальные сети. По словам Макрона, участники беспорядков "живут на улице, опьяненные видеоиграми".

Напомним, во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства полицейским 17-летнего водителя.

Всего, по данным МВД Франции, за прошедшую ночь во время беспорядков пострадали 79 полицейских и жандармов. Задержаны около тысячи участников протестов.