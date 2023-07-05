Французы охотнее жертвуют деньги офицеру, застрелившему алжирского подростка, чем семье погибшего.

Об этом сообщает канал France24.

Для правоохранителя, который сейчас под следствием, собрали 1,47 миллиона евро.

Для семьи убитого им подростка - 352 000 евро.

Сбор средств для офицера был запущен на платформе GoFundMe ультраправым медийным деятелем Жаном Мессией. На его призыв откликнулись более 72 000 донатеров.

Напомним, из-за убийства Нантере полицией 17-летнего подростка, Францию сейчас сотрясают мощные протесты, основу которых составляют мигранты.

Ранее бабушка застреленного подростка призвала бунтовщиков прекратить погромы, а 2 июля матери семейств мигрантов прошли по окрестностям французского городка Ольне-Су-Буа с целью призвать протестующую молодежь успокоиться.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается применять финансовые наказания к семьям молодых людей, принимающих участие в массовых беспорядках.

Кроме того, ущерб от массовых беспорядков превысил 1 млрд евро, не считая убытков для туризма. Известно, что разграблены более 200 магазинов, пострадали 250 табачных магазинов и 300 банковских отделений.