Президент Франции Эммануэль Макрон собирается применять финансовые наказания к семьям молодых людей, принимающих участие в массовых беспорядках, начавшихся после убийства полицейским подростка.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью (BAC), пишет газета Le Parisien.

"Нужно, чтобы при первом нарушении мы могли простым порядком финансово наказывать семьи. Своего рода минимальный тариф после первой выходки", - сказал Макрон.

Издание сообщает, что президент Франции выразил поддержку полицейским силам и призвал "оставаться в максимальной готовности".

"Посмотрим, что будет происходить 13 и 14 июля (Национальный праздник во Франции - Ред) и еще в ближайшие месяцы", - сказал Макрон.

По данным министерства внутренних дел Франции, 3486 человек были задержаны, из них 1366 в Парижском регионе. Сожжено 5892 машины, 1105 зданиям нанесен ущерб поджогами или погромами. Ранены более 800 полицейских и жандармов.

Кроме того, ущерб от массовых беспорядков превысил 1 млрд евро, не считая убытков для туризма. Известно, что разграблены более 200 магазинов, пострадали 250 табачных магазинов и 300 банковских отделений.

Напомним, во Франции вспыхнули беспорядки из-за убийства в Нантере полицией 17-летнего подростка. Парень был убит 26 июня утром. Офицер был задержан, а протестующие вышли на демонстрации.