Украина начала экспортировать своё зерно через хорватские порты.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на встрече с хорватским премьером Андреем Пленковичем.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны", — сказала Свириденко.

Ранее в США заявили, что считают реальным через несколько месяцев поднять зерновой экспорт Украины к довоенному уровню.

"Я думаю, что мы видим жизнеспособные маршруты через территориальные воды и материковую Украину, и будем стремиться в течение следующих нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на довоенном уровне", — сообщил руководитель госдепартамента США О'Брайен.

Перед этим из одесского порта по временному коридору вышло два грузовых судна с экспортной продукцией.

Ранее первое вышедшее по временному коридору из Одессы торговое судно вошло в Босфорский пролив.