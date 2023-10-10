Один из ключевых вопросов в войне в Израиле - вмешается ли в конфликт ливанская "Хезболла", ранее обещавшая это сделать, если израильская армия развернет наступление на сектор Газа.

Вступление в войну этой группировку, которая в военном плане мощнее ХАМАСа, может усложнить ситуацию для Израиля.

Ливанский политик, французско-украинский предприниматель Омар Арфуш в беседе со "Страной", полагает, что вмешательство "Хезболлы" приведет к большой эскалации в регионе.

"Если она это сделает, то это откроет фронт, который потом может не закрыться. Одно дело - анклав сектор Газа, который окружен израильской армией. И совсем другое - Ливан, независимое государство, есть ЮНИФИЛ - миротворческие силы ООН, которые защищают границу между Израилем и Ливаном. У "Хезболлы" - очень сильная и дисциплинированная армия. Израиль опасается войны с "Хезболлой". И никто не заинтересован в этом - ни Израиль, ни Ливан. Есть информация, что с самого начала речь шла о скоординированной атаке - с севера Израиля должна была наступать "Хезболла", и ХАМАС из Газы. Но, похоже, что договорились о том, что эту операцию только ХАМАС и "Исламский джихад", - рассказывает Арфуш.

По атаке ХАМАСа на Израиль, говорит эксперт, видно, что это тактика "Хезболлы".

"Они часто встречаются, вместе тренируются. Но впервые такая палестинская атака с тысячей солдат, когда они оккупировали самый сильный военный штаб Израиля, который находится около Газы. У них была хорошая координация. У "Хезболлы" же есть иранские дроны (те, которые атакуют и Украину). У них есть ракеты, которые могут долететь до Тель-Авива, Иерусалима. У них есть много дисциплинированных солдат, которые воевали десять лет в Сирии, имеют очень большой опыт, они знают израильский солдатский менталитет наизусть. Я как ливанец лично надеюсь, что Ливан не будет вмешиваться. Для мене Израиль и Палестина - это чужие страны. Ливан не должен вообще военно реагировать на ситуацию у соседей", - считает Арфуш.

В самом Ливане ситуация неоднозначная. Часть граждан этой страны, которая сейчас переживает тяжелый экономический и политический кризис, поддерживают атаку ХАМАСа на Израиль, праздновали на улицах вторжение.

"Но другое дело - государственная позиция, государство не должно вмешивать популизм в такие серьёзные дела", - говорит Арфуш.