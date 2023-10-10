Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала Израиль и ХАМАС за военные преступления.

Об этом говорится в заявлении организации.

Израиль критикуют за "карательные меры" против сектора Газа,

"Отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие карательные меры против гражданского населения сектора Газа будут равнозначны незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением", - заявили в HRW.

Также там отмечают, что "Израиль неоднократно наносил неизбирательные авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных жителей (уничтожив целые семьи), а также удары, нацеленные на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру, включая разрушение высотных башен Газы, населенных домов и предприятий, без каких-либо очевидных военных целей в окрестностях".

Аналогично HRW критикует ХАМАС за неизбирательных бомбардировки населения Израиля и захват заложников.

Напомним, Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым в сектор Газа поступала вода.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Израиль вводит "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС.

Перед этим министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, предписывающий электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.

В то же время, вчера командование тыла Израиля дало команду населению готовиться к трем дням в бомбоубежищах.

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