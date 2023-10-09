Командование тыла Израиля дало команду населению готовиться к трем дням в бомбоубежищах.

Об этом говорится в обращении командования в соцсети X (ранее Twitter).

"Подготовьте условия для трехдневного пребывания в бомбоубежищах: аптечка, фонарик с батарейками, еда и вода", – сообщает руководство.

Также приказано отменить уроки в учебных заведениях на ближайшие два дня по всей стране. Меры безопасности введены из-за усиления авиаударов из сектора Газа по территории Израиля.

Ранее сообщалось, что жители Израиля закупают продукты и снимают деньги с карточек, опасаясь отключений света и воды.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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