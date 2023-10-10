Израильские военные сообщили, что происходит в Израиле на утро 10 октября
Израильские военные восстановили контроль над границей сектора Газа.
Об этом во вторник, 10 октября, заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари.
"За последние сутки ни один террорист не проник через забор", — сказал он.
По словам Хагари, инженерные войска работают над минированием территорий возле дыр в заборе. При этом, по оценкам ЦАХАЛа, на территории Израиля все еще скрывается небольшое количество палестинских боевиков.
В Израиле отчитались, что поразили за ночь более 200 целей в секторе Газа. В том числе заявляется об ударе по мечети, где "располагалась военная инфраструктура".
На опубликованных видео также есть кадры ударов по многоэтажному зданию.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.
8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.
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