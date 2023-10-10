Израильские военные восстановили контроль над границей сектора Газа.

Об этом во вторник, 10 октября, заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"За последние сутки ни один террорист не проник через забор", — сказал он.

По словам Хагари, инженерные войска работают над минированием территорий возле дыр в заборе. При этом, по оценкам ЦАХАЛа, на территории Израиля все еще скрывается небольшое количество палестинских боевиков.

В Израиле отчитались, что поразили за ночь более 200 целей в секторе Газа. В том числе заявляется об ударе по мечети, где "располагалась военная инфраструктура".

На опубликованных видео также есть кадры ударов по многоэтажному зданию.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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