Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым в сектор Газа поступала вода.

Об этом заявил министр энергетики и водного хозяйства Израиля Исраэль Кац.

В сети уже появилось видео перекрытия израильтянами подачи воды в сектор Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Израиль вводит "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС.

Перед этим министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, предписывающий электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.

Также появилось видео города Газа, в котором отсутствует электричество. Он освещается лишь взрывами после ударов Израиля.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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