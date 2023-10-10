Жительница города Газа рассказала службе новостей BBC, как местные жители переживают массированные удары, которые по сектору продолжает наносить израильская авиация в ответ на вторжение ХАМАС на территорию Израиля.

"Я не думаю, что мы выживем в этот раз", - рассказала она.

По ее словам, жители Газы не имеют возможности выбраться в Египет, а потому велика вероятность их гибели в результате ударов.

Женщина рассказала, что спасается с ребенком в квартире родственников на первом этаже многоэтажки, где находятся всего около 50 человек. По ее словам, бомбоубежищ в домах в Газе нет.

Также жительница Газы сообщила, что в случае объявленной властями Израиля блокады региона у них не будет воды и еды через три дня.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Израиль вводит "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС.

Перед этим министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, предписывающий электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.

Также появилось видео города Газа, в котором отсутствует электричество. Он освещается лишь взрывами после ударов Израиля.