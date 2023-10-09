В сети появилось видео из центра сектора Газа - города Газа, в котором отсутствует электричество. Город освещают только взрывы после ударов Израиля.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Власти Израиля уже заявили, что начинают массированную атаку на сектор Газа.

"В этот момент мы переходим к массированной атаке, которой еще никогда не было. Они хотели войны, они получат войну" – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Между тем военное крыло ХАМАС опубликовало видео своих ракет в подземном бункере.

Вероятно, это видео опубликовано в ответ на заявления Израиля про удары по военной инфраструктуре ХАМАС.

Хамасовцы показывают, что оружие они хранят не на первых этажах домов, а в подземных бункерах.

Ранее в ХАМАС пообещали, что будут казнить в прямом эфире захваченных заложников в ответ на каждый удар Израиля по жилым домам в секторе Газа.

Отмечается, что среди заложников есть люди с паспортами России и Китая.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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