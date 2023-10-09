Военное крыло ХАМАС заявляет, что казнит первого израильского заложника "в течение нескольких часов в соответствии с правилом возмездия".

Кроме того, официальный представитель ХАМАС сообщил, что среди захваченных в плен движением в Израиле граждан есть "десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы".

Напомним, официальный представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что в ответ на каждый "удар без предупреждения" и взорванный дом со стороны Израиля группировка будет казнить одного гражданского пленного в прямом эфире.

В то же время журналисты пишут, что израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

Также сообщается, что ЦАХАЛ усилил обстрел территорий сектора Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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