Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля. Все проекты в рамках этой помощи будут пересмотрены.

Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн. Все платежи будут приостановлены", - гласит пост.

Варгелий добавил, что с Палестиной больше "не может быть никакого обычного бизнеса". Он разъяснил, что Евросоюз решил:

все выплаты немедленно приостановить;

все проекты поставить на рассмотрение;

все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложить до дальнейшего уведомления"

провести комплексную оценку всего портфеля.

"Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили умы слишком многих людей. Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас", - также написал еврокомиссар.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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