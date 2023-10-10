Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал несколько заявлений о палестино-израильском конфликте.

Свои комментарии событиям он дал на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре.

Эрдоган негативно оценил посылку флота США ближе к берегам Израиля.

"США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле. Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", - сказал президент.

Также он критически отнесся к блокаде сектора Газа.

"В настоящее время в Газу не поступает вода. А как же права человека? Нет электричества. А как же права человека? Согласно всеобщей декларации прав человека, нельзя отключать воду и электричество. Как сейчас обстоят дела с больницами в Газе? По больницам и местам отправления культа наносятся беспощадные удары", - заявил Эрдоган.

По его словам, его опасения, что конфликт может разрастись, очень высоки.

"Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух. И поэтому мы продолжаем работу, контакты с лидерами. Ищем решения для посредничества, для того, чтобы остановить происходящее", - отметил он.

Также Эрдоган заявил, что планирует сегодня провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и обсудить палестино-израильское обострение.

Кроме того, он прокомментировал уничтожение американской стороной турецкого БПЛА в Сирии, заявив, что это не подобает духу союзничества с Турцией.

Тем временем авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что приостанавливает полеты в Израиль.

Ранее мы писали, что Пентагон приказал ударной группе авианосца Gerald R. Ford отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы быть готовой оказать помощь Израилю.

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