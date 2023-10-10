Израильская армия советуют палестинцам покинуть сектор Газа и отправиться в Египет.

Об этом заявил подполковник Ричард Хехт в разговоре с иностранными журналистами.

"КПП Рафах все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал им уйти", - заявил подполковник Ричард Хехт.

Ранее Египет сообщил, что не хочет принимать беженцев из сектора Газа и настаивает, что предупреждал Израиль. В анклаве проживает, по данным двухлетней давности, более двух миллионов человек.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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